Общество

Почти 30 охотников попали под проверку в Псковской области

28 граждан попали под проверку в Псковской области в рамках оперативно-профилактической операции «Охота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В мероприятиях задействовали сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии и представителей комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области. Нарушений законодательства не выявили.

Также сотрудники Росгвардии разъяснили федеральное законодательство в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.