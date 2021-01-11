Общество

Российских росгвардейцев и разведчиков предложили взять под госзащиту

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий расширение мер государственной защиты в отношении сотрудников Службы внешней разведки (СВР), Росгвардии, МВД и Минобороны, сообщает ТАСС.

В настоящее время под госзащиту подпадают судьи, прокуроры, сотрудники ФСБ и Следственного комитета России, то есть те должностные лица, которые задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, а также те, кто непосредственно участвуют в борьбе с вооруженной преступностью и терроризмом.

Авторы законопроекта, депутаты Александр Хинштейн и Василий Пискарев считают, что меры госзащиты должны распространяться на любых силовиков, в том числе разведчиков и росгвардейцев.

Среди этих мер предусмотрено обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом лице.