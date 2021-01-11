Общество

Псковский кинотеатр проверят из-за жалобы на несоблюдение карантинных мер

Комитет по культуре Псковской области проверит информацию о несоблюдении карантинных мер в псковском кинотеатре «Смена», сообщается на сайте губернатора региона.

Жительница областного центра рассказала о том, что 2 января она пришла в «Смену» на киносеанс в 12.25. «Изначально билеты продавались в соответствии с требованиями (наполненность зала не более 50% и через 2 места). Когда мы пришли и расселись в кинозале, так оно и было. После того, как закончилась реклама перед показом фильма, администраторы впустили в зал дополнительный народ и предложили занять свободные места, после чего зал был заполнен, по ощущениям, на 100% (ни одного свободного места я не заметила)», - отметила она.

После окончания сеанса псковичка поинтересовалась у администратора, почему зал был заполнен полностью. Ей ответили, что в зале было занято только 50% мест. «Если посмотреть по билетам, проданным через кассу, наверное, оно так и будет, а если посмотреть на реальное количество свободных мест, то их не будет вовсе», - поделилась она.

Посетительница кинотеатра указала и на то, что в зале не соблюдался масочный режим. «Особенно теми, кого запустили дополнительно. Люди уже входили в зал без масок. Прошу разобраться в сложившейся ситуации», - добавила она.

«Спасибо за вашу принципиальную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности на территории области, - ответила председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева. - В кратчайшее время будет осуществлена соответствующая проверка деятельности кинотеатра в части соблюдения указа губернатора области».