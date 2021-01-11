Общество

Депутаты ответят на вопросы псковичей в рамках январских приемов

Прием граждан проведут в январе депутаты разных уровней фракции «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в условиях пандемии коронавируса прием граждан проводится дистанционно.

Во вторник, 12 января прием проведут депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Денис Иванов.

На 13 января разговор с псковичами запланировали депутат областного Собрания Лидия Драгунова и депутат городской Думы Григорий Стороненков.

Председатель регионального парламента Александр Котов и депутат городской Думы Ольга Федорова рассмотрят просьбы и предложения граждан 14 января.

Депутат областного Собрания Виктор Антонов и депутат гордумы Сергей Колосов проведут дистанционный прием граждан 19 января.

Депутат Псковской городской Думы, председатель общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» Галина Неваленная готова пообщаться с псковичами 20 января.

На вопросы псковичей 21 января ответят депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Владимир Яников и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев.

Депутат регионального парламента, координатор парпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих и депутат гордумы Сергей Гаврилов проведут прием граждан 26 января.

Заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин и депутат Псковской городской Думы Константин Болотин будут общаться с псковичами 27 января.

Глава города Пскова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская рассмотрит просьбы и предложения граждан 28 января.

Записаться на дистанционный прием можно по телефону 8 (8112) 66-25-12 (необходимо оставить свои контактные данные, после этого депутат свяжется с заявителем).