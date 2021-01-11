Общество

Администрация Псковской области, организации профсоюзов и объединения работодателей подписали региональное соглашение

Администрация Псковской области, псковские организации профсоюзов и объединения работодателей подписали региональное соглашение на 2021-2023 годы. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«В рамках соглашения стороны ставят в числе приоритетных целей проведение в предстоящий период социально-экономической политики, обеспечивающей право граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников и их семей, сокращение масштабов бедности на основе устойчивого развития экономики области, повышения ее конкурентоспособности и увеличения доходов организаций, роста производительности труда, создания благоприятных условий для развития бизнеса, стабильной занятости и гибкости рынка труда, здоровые и безопасные условия труда, расширение возможностей профессионального и карьерного роста работников», - отметили в облсовпрофе.

Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные соглашением обязательства и договоренности.

«Подписание регионального соглашения с администрацией Псковской области и региональным объединением работодателей – это важный показатель в работе профсоюзного движения. Это отражение действительного социального партнерства в регионе и готовности к всесторонней работе над улучшением условий труда и, в конечном итоге, ростом благосостояния трудящихся», – прокомментировал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.