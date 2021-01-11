Общество

Коллективу псковской «Детской деревни — SOS» вручили почетную грамоту губернатора

Коллектив «Детской деревни - SOS Псков» удостоен почетной грамоты губернатора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, специалистов отметили за многолетнюю плодотворную работу по семейному устройству, воспитанию, социальной адаптации детей, а также в честь 10-летнего юбилея социального учреждения.

Поздравления со знаменательной датой руководству учреждения передала первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она высоко оценила усилия сотрудников «Детской деревни - SOS Псков» в вопросе воспитания и социализации детей, оставшихся без попечения родителей.

«Детские деревни – SOS» являются альтернативой детским домам. Это место где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут в семейных домах, вместе с SOS-мамами, братьями и сестрами, получая все необходимое для полноценного развития. В Пскове «Детская деревня» состоит из 10 домов, в которых проживают 9 многодетных приемных семей. Здесь воспитываются 42 ребенка.

За годы деятельности выпускниками «Детской деревни — SOS» в Пскове стали 20 юношей и девушек, которым исполнилось 18 лет. Все они остаются на добровольном сопровождении учреждения до 23 лет.

Сотрудники учреждения реализуют ряд образовательных и социально значимых проектов для семей, в том числе при поддержке Фонда президентских грантов. Со стороны Администрации Псковской области предусматриваются различные меры поддержки для воспитанников учреждения, добавили в пресс-службе.