Общество

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

В России отмечают день работника прокуратуры. С профессиональным праздником сотрудников надзорного ведомства поздравил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: «Вести.ru»

Глава государства подчеркнул, что сейчас особенно важно следить за тем, как выполняются социальные права и как реализуются меры по поддержке экономики и здравоохранения. Он пожелал прокурорам проявлять твердость и принципиальность в решении всех задач, которые стоят перед ними.

«Сегодня прокуратура как единая централизованная система играет важнейшую роль в обеспечении прав и свобод наших граждан, в надзоре за своевременным и точным исполнением положений конституции и законов страны, вносит серьезный вклад в развитие России как правового демократического государства», - подчеркнул Владимир Путин в обращении к сотрудникам прокуратуры в честь их профессионального праздника, сообщают «Вести.ru».

В 2020 году прокуроры выявили более 3,5 миллионов нарушений федерального закона, по материалам проверок возбудили почти 19 тысяч уголовных дел.