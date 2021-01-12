Общество

74% россиян планируют сменить работу в 2021 году

Служба исследований hh.ru в конце декабря провела опрос среди более 9 тысяч россиян, в том числе среди жителей Псков области, чтобы узнать их ожидания от 2021 относительно работы и карьерных перспектив в новом году.

Из числа опрошенных, в том числе жителей Псковской области, 74% планируют сменить место работы в 2021 году, еще 6% ожидают повышение в должности и только у 3% никаких изменений не предвидится, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru.

Большинство (72%) опрошенных, в том числе в Псковской области, находящихся в поисках работы, считают, что они перейдут на новую должность уже в первом квартале. Выше всего доля тех, кто рассчитывает найти работу в первом квартале 2021 года, среди представителей, работающих в сфере спорта и салонов красоты (84%), в сфере консультирования (80%), а также ресторанно-гостиничного бизнеса (78%). Более пессимистичными в поиске новой работы оказались представители сферы искусства и масс-медиа (17%), добычи сырья и безопасности (по 16%) – они не уверены, что найдут работу в начале этого года.

Среди опрошенных, в том числе в Псковской области, ожидают изменения относительно места работы или должности в этом году 98% представителей автобизнеса – они хотят найти новую работу. На втором месте по желанию сменить рабочее место – юристы (80%), на третьем месте представители ресторанно-гостиничного бизнеса (79%). Повышения своей должности ожидают работники научно-образовательной сферы (13%) и сферы безопасности (11%).

Каждый пятый работающий респондент, в том числе в Псковской области, не ожидает повышения своей зарплаты в новом году. Выше всего доля тех, кто не ожидает повышения зарплаты, в сфере транспорта (28%) и рабочего персонала (27%). При этом каждый второй верит, что зарплату увеличат, правда 23% из опрошенных на момент анкетирования не могли точно сказать, насколько увеличится их доход. Примечательно, что 16% ожидают повышения зарплаты более, чем на 30%: выше всего эта доля среди топ-менеджеров (24%), в ИT-сфере и искусстве и масс-медиа (по 22%).