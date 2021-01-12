Общество

В Совфеде предлагают наказывать за «трэш-стримы»

Стриминг в сети необходимо сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления. Об этом сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Если детально анализировать содержание трэш-стримов, то в них можно найти несколько составов Уголовного кодекса, начиная от оскорбления, хулиганства и заканчивая причинением увечий или убийством. Это совершенно разные по тяжести деяния. А то, что все это транслируется в сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания», - сказала сенатор.

По словам Рукавишниковой, разработка нормативных актов, которые бы регулировали данную сферу, действительно назрела и требует детального обсуждения с экспертами, взвешенного и многостороннего подхода. Поэтому уже на весеннюю сессию 2021 года в Совете Федерации запланирован круглый стол, посвященный, в том числе, и этой проблематике, сказала она.

При этом сенатор особо подчеркнула, что есть и совершенно другой формат стримов – театрализованное представление или любительское игровое кино, в котором демонстрируются сцены жестокости и насилия. «В них обычно заняты профессиональные актеры, которые участвуют в этом добровольно, осознанно и с минимальным риском причинения вреда физическому или психологическому здоровью. К подобным "фильмам" или стримам и их авторам, вероятно, вполне достаточно применять уже действующие нормы права в сфере пропаганды насилия», - убеждена зампред комитета.

Она напомнила, что в последнее время тема съемки потенциально «хайповых» видеороликов приобрела большую популярность, особенно у молодежи, однако наряду с действительно полезными и интересными прямыми эфирами разнообразных мастер-классов получили распространение и «трэш-стримы», в которых человек либо сам рискует жизнью и здоровьем, либо понуждает сделать это какого-то другого человека или группу лиц. «Издавна известно, что любое шоу, связанное с реальным риском, определенная публика всегда воспринимает охотно, достаточно вспомнить гладиаторские бои в Древнем Риме. Поэтому подобные стримы быстро и легко набирают популярность. Но по этическим представлениям нашего общества они не должны сниматься и демонстрироваться», - заявила Рукавишникова.

В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые «трэш-стримы».