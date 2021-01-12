Общество

В Красногородском районе начался отстрел волков. ФОТО. 18+

Отстрел волков начался в Красногородском районе, пишет газета «Заря».

Фото здесь и далее - газета «Заря»

В конце 2020 года местные жители жаловались на волков. Погода в последние дни декабря прошлого года – первые числа января оказалась благоприятной для добычи волков. На данный момент охотники уже отстрелили в красногородском лесу пять волков, еще один был ранен.

Заместитель бригадира охотничьего коллектива Сергей Скработун рассказал, что 5 января в урочище Мекшино был обнаружен лось, ставший жертвой волка. Местные охотники определили местоположение волков – в районе Поинья – Веселово. По следам они определили их приблизительное количество в окладе – около восьми.

Теперь планируется, найти оставшихся трех. Предположительно, это молодые особи.