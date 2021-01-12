Общество

Александр Котов: Прокуратура является одним из ключевых звеньев государственной системы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени парламентариев и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры региона с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Прокуратура является одним из ключевых звеньев государственной системы, - отметил спикер регионального парламента. - Этот статус определяется объемом и важностью задач, стоящих перед ведомством. Органы прокуратуры призваны обеспечить верховенство закона и соблюдение прав граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства».

Александр Котов подчеркнул, что деятельность прокуратуры многогранна: координация усилий всех правоохранительных органов в борьбе с преступностью, надзор за точным и единообразным исполнением законов, выполнение правозащитной функции. «Несмотря на безусловную значимость всех направлений работы, защита социальных прав граждан является приоритетом в работе органов прокуратуры – благодаря прокурорскому реагированию реальную помощь получили тысячи людей», - сказал он.

Александр Котов акцентировал внимание на том, что на особом контроле прокуратуры были и остаются вопросы соблюдения трудового законодательства, борьбы с коррупцией, государственной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, граждан с ограничениями по здоровью, пенсионеров.

«От всего сердца желаю сотрудникам прокуратуры Псковской области и ветеранам крепкого здоровья и успехов в работе. Уверен, что вы и впредь будете четко и профессионально исполнять свои служебные обязанности во имя торжества законности и благополучия граждан», - добавил председатель областного Собрания.