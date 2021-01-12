Общество

Более 30 тысяч нарушений федерального законодательства выявили за год прокуроры Псковской области

Свыше 30 тысяч нарушений федерального законодательства в различных сферах выявили прокуроры Псковской области в 2020 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, с целью устранения этих нарушений внесено более 8 тысяч актов прокурорского реагирования.

К различным видам ответственности прокуратура привлекла более 3 тысяч должностных лиц.

По материалам общенадзорных проверок возбуждено 90 уголовных дел.

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки особое внимание уделялось вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. По результатам рассмотрения планов проверок на 2021 год органы прокуратуры области отклонили свыше 400 контрольных мероприятий.

«Обладая правом законодательной и правотворческой инициативы, прокуроры активно участвовали в процессе формирования региональной и муниципальной нормативной правовой базы», - отметили в ведомстве.

Предметом особого внимания оставалась защита трудовых прав граждан. В результате мер, принятых органами прокуратуры области, в минувшем году погашены долги по заработной плате в сумме более 106 млн рублей.

Также прокуроры сосредоточили свои усилия на соблюдении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Благодаря принятым мерам в прошлом году за счет всех источников финансирования приобретено более 400 квартир для лиц данной категории.

По-прежнему в центре внимания находились вопросы соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, участников Великой Отечественной войны, пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан, продолжили в прокуратуре.

«Приняты меры по обеспечению действенного надзора в сфере экономики. Во взаимодействии с правоохранительными, контролирующими и иными уполномоченными органами проводились мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, содержания и ремонта дорог», - добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что последовательная реализация на территории области программы борьбы с преступностью в целом способствовала снижению на 44% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Также удалось добиться сокращения числа квартирных краж, грабежей, разбоев, поджогов и ряда иных преступлений. Улучшилась раскрываемость особо опасных видов преступных посягательств. Общими усилиями правоохранительных органов области удалось пресечь более 100 преступлений коррупционной направленности.