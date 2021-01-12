Общество

Иван Грибов: Сотрудники прокуратуры непримиримо борются с нарушениями закона

Прокурор Псковской области Иван Грибов поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Сегодня исполняется 299 лет российской прокуратуре. На протяжении нескольких столетий прокуратура является надежной опорой государства, важнейшим звеном отечественной правоохранительной системы. Всегда, даже в кризисные для страны годы, органы прокуратуры оставались одним из надежных государственных институтов, гарантировавших гражданам защиту от преступных посягательств и отстаивание провозглашенных прав и свобод», - отметил он.

Иван Грибов подчеркнул, что работников органов прокуратуры всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, безупречные личные качества. «Сегодня хороший повод для того, чтобы сказать добрые слова в адрес людей, которые каждый день стоят на страже интересов человека, общества и государства», - сказал прокурор.

​«Очевидно, что позитивные результаты в деятельности прокуратуры Псковской области достигнуты благодаря самоотверженному труду ее сотрудников, - продолжил он. - Посвятив себя служению закону, они непримиримо борются с любыми его нарушениями, соблюдают объективность и справедливость при решении судеб людей, свято берегут и приумножают лучшие традиции прокуратуры».

Иван Грибов поблагодарил всех сотрудников прокуратуры региона за хорошую работу, пожелал им мира, добра, благополучия, оптимизма, здоровья на долгие годы и профессионального долголетия.

«Особые слова благодарности в этот праздничный день хочу выразить нашим ветеранам. Традиции, заложенные вами, большой опыт работы, мудрое слово придают нам уверенность в работе и в жизни. Еще раз всех с праздником!» - добавил он.