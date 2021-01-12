Восемь очагов коронавируса остаются активными в Псковской области

Всего 8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Активные очаги зарегистрированы в следующих учреждениях, предприятиях и обителях:
- Порховский маслосырзавод;
- санаторий «Хилово»;
- Первомайский психоневрологический интернат;
- Порховский РЭС Псковского филиала электросетевой компании;
- Дновский психоневрологический интернат;
- Святогорский мужской монастырь;
- Спасо-Елеазаровский женский монастырь;
- Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Очаги COVID-19 в перестали быть активными в Псково-Печерском монастыре и администрации Порховского района.