Общество

В псковской Росгвардии начался зимний период обучения

В управлении Росгвардии по Псковской области прошли первые занятия нового учебного периода. С приветственным словом к личному составу обратился руководитель полковник полиции Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления.

Он отметил, что результатами боевой учебы должны стать умелые практические действия росгвардейцев по охране общественного порядка на территории Псковской области.

В ходе занятий личному составу доведены правила оказания первой медицинской помощи, алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, возникающих при несении службы, озвучены основные требования правил безопасности при обращении с боевым оружием, специальными средствами.