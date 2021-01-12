Общество

Михаил Ведерников: Труд работников прокуратуры заслуживает благодарности и уважения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил руководство, сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

«В прокуратуре Псковской области многие поколения сохраняют верность долгу и принципам, исключительный профессионализм и доскональное знание закона, - отметил он в своем инстаграм-аккаунте. - Сотрудники ведомства стоят на страже законности, обеспечивают защиту прав и свобод граждан, являются гарантом правосудия. Своей службой они вносят весомый вклад в развитие Псковской области и этот труд заслуживает искренней благодарности и уважения».

Михаил Ведерников пожелал всем сотрудникам и ветеранам ведомства крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешного выполнения всех поставленных задач.