Общество

Александр Братчиков поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

«От имени администрации города Пскова сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации. За годы своего существования органы прокуратуры прошли трудный, но достойный и славный путь беззаветного служения закону и справедливости. Важнейшими задачами органов прокуратуры были и остаются укрепление законности, поддержание правопорядка, защита прав и свобод граждан в нашей стране. Сохраняя и умножая лучшие традиции, заложенные старшим поколением, вы всегда проявляете высокий профессионализм, достойные моральные и деловые качества, принципиальность, беспристрастность и строгую приверженность принципам верховенства закона», - отметил Александр Братчиков.

Также он пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в ответственном труде на благо Отечества.