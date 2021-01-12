Общество

Сенатор Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей 13 января

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова проведет прием граждан в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) 13 января с 11.00 до 13.00. В связи с карантинными мерами по пандемии коронавируса прием пройдет дистанционно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Псковичи могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы сенатору. После этого Елена Бибикова свяжется с заявителями.

Отметим, в январе 2021 года приемы граждан также проводят депутаты областного Собрания и городской Думы.