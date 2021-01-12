Общество

Калининградская компания займется санавиацией в Псковской области

Калининградская авиакомпания «Янтарь» будет предоставлять услуги санавиации в Псковской области в 2021 году. Сегодня, 12 января, компания выиграла соответствующий контракт, сообщается на сайте госзакупок.

Объем работ, предусмотренный контрактом, составляет 380 летных часов. Компании предстоит доставлять больных (пострадавших) в медицинские учреждения Пскова и Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Стоимость контракта составляет 68 млн 84 тысячи 455 рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет. Срок исполнения - до 31 декабря.