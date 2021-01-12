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Общество

Самая яркая комета 2021 года приближается к Земле

12.01.2021 13:00|ПсковКомментариев: 0

Комета C/2021 A1 (Leonard), которую открыли астрономы в 2021 году, обещает стать самой яркой кометой года.

Комета Neowise. Фото: pixabay

Ожидается, что 12 декабря 2021 года C/2021 A1 (Leonard) окажется на расстоянии 0,233 астрономических единиц от Земли, и ее можно будет увидеть невооруженным глазом, пишет РИА Новости. 18 декабря 2021 года комета пролетит в 0,0283 астрономических единицах от Венеры, а 3 января 2022 года она пройдет точку своего перигелия на расстоянии 0,61 астрономических единиц от Солнца.

C/2021 A1 примечательна тем, что пройдет очень близко от Венеры - всего в 4,2 миллионах километров. За всю историю астрономических наблюдений только пять комет подлетали к Земле еще ближе.

Теги: #астрономия #комета
Источник: Псковская Лента Новостей
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