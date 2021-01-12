Общество

Электросирены разбудят великолучан в канун Старого Нового года

Проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен состоится в Великих Луках 13 января с 7.00 до 7.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: pixabay.com

Работоспособность систем проверят в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Псковской области.

«Убедительная просьба соблюдать спокойствие и не волноваться», - добавили в администрации.