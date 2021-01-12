Общество

Мишустин призвал следить за ситуацией с COVID-19 после праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом после новогодних праздников и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Об этом пишет «Российская газета».

«Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей. Все это должно быть в наличии», - подчеркнул он на президиуме координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Глава правительства пояснил, что люди возвращаются с каникул, большой пассажиропоток был в аэропортах и на вокзалах, многие встречались с родственниками, друзьями и не всегда соблюдали меры предосторожности.

Российская система здравоохранения работала в непростых условиях, сказал премьер. В это время, как правило, число обращений за медицинской помощью растет. «Несмотря на это пациенты, в том числе с коронавирусом, получали необходимое лечение», - констатировал Мишустин.