В Псковской областной библиотеке можно получить доступ к порталу госуслуг

Центр общественного доступа Псковской областной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2) к Единому порталу государственных услуг РФ предоставляет возможность решить актуальные запросы граждан удаленно: вызов врача, оформление социальных выплат, оплата налогов, выписка о состоянии лицевого счета в ПФР и многие другие.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в центре общественного доступа библиотеки сотрудник поможет заказать услугу через портал госуслуг, набрать текст, распечатать и отсканировать необходимые документы.
Также в центре социальной, деловой и правовой информации читателям библиотеки доступен комплекс информационно-справочных и сервисных услуг:
Подробная информация - на сайте библиотеки.