Общество

В Псковской областной библиотеке можно получить доступ к порталу госуслуг

Центр общественного доступа Псковской областной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2) к Единому порталу государственных услуг РФ предоставляет возможность решить актуальные запросы граждан удаленно: вызов врача, оформление социальных выплат, оплата налогов, выписка о состоянии лицевого счета в ПФР и многие другие.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в центре общественного доступа библиотеки сотрудник поможет заказать услугу через портал госуслуг, набрать текст, распечатать и отсканировать необходимые документы.

Также в центре социальной, деловой и правовой информации читателям библиотеки доступен комплекс информационно-справочных и сервисных услуг:

доступ к правовым базам данных;

доступ к ресурсам Электронной библиотеки авторефератов и диссертаций в составе Национальной электронной библиотеки;

помощь в поиске информации, консультации по основам работы со справочно-правовыми системами и ресурсами Интернет;

предоставление персонального компьютера для самостоятельной работы;

юридическая помощь

Подробная информация - на сайте библиотеки.