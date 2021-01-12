Общество

Снижение заболеваемости коронавирусом отмечено в 22 регионах России

В четверти российских регионов отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 - в стадии стабилизации и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост», - рассказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве, передает РИА Новости.

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Попова уточнила, что под медицинским наблюдением находятся более 900 тысяч человек. При этом в целом по стране число госпитализированных пациентов уменьшается.

«Снижение на 16% госпитализированных пациентов мы также наблюдаем за прошедший период. И снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7 в январе, при том, что в декабре этот показатель составлял от 1,2% до 0,9%», - пояснила руководитель Роспотребнадзора.

Она отметила, что при соблюдении рекомендаций риски заражения минимальны: «в случае соблюдения всех правил профилактики, новых коек требоваться не должно».

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 22 934 случая COVID-19, умер 531 человек, выписались 24 755. Всего с марта выявили 3 448 203 заразившихся, из них 62,8 тысячи скончались, 2,8 миллиона выздоровели. В зависимости от эпидемиологической ситуации регионы ввели разные ограничения - от масочного режима до запрета на въезд.