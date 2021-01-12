Общество

Принципиальность сотрудников прокуратуры Великих Лук отметил Николай Козловский

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуруры города с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации. Поздравление опубликовано в его соцсетях.

«В прокуратуре города Великие Луки служат компетентные и преданные Присяге сотрудники, которые обеспечивают эффективную защиту прав граждан, организуют и координируют борьбу с коррупционными преступлениями и другими противоправными деяниями. Уверен, что и в дальнейшем принципиальность и ответственность позволят работникам прокуратуры города Великие Луки доблестно исполнять свой служебный долг», - говорится в поздравлении.

Николай Козловский пожелал сотрудникам и ветеранам прокуратуры успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра и хорошего настроения.