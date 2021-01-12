Общество

Генпрокурор России поощрил псковских коллег

Торжественное заседание, посвященное празднованию 299-й годовщины со дня образования Российской прокуратуры, состоялось в прокуратуре Псковской области 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Многих работников прокуратуры поощрили генеральный прокурор России Игорь Краснов и прокурор региона Иван Грибов за примерное исполнение служебных обязанностей, про­должительную и безупречную службу.

Открывая мероприятие, Иван Грибов отметил, что в минувшем году органы прокуратуры региона в полной мере выполнили стоящие перед ними задачи.

По его словам, во взаимодействии с органами власти, правоохранительными и контролирующими органами прокуроры продолжили работу по обеспечению верховенства закона, защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства на территории Псковской области.

Прокурор подчеркнул, что надзорные мероприятия сопровождали реализацию всех основных направлений государственной политики. В центре внимания находились наиболее острые вопросы соблюдения трудового, жилищного, бюджетного законодательства, восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и других социально незащищенных категорий граждан, защиты законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Прокурор области поблагодарил всех работников прокуратуры и ветеранов за самоотверженный труд, постоянное стремление к высоким достижениям, беззаветное служение закону.