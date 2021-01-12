Общество

Глава Пскова поблагодарила сотрудников прокуратуры за ответственный подход к решению задач

Глава Пскова Елена Полонская поздравила работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.

«Прокуратура - это один из старейших институтов нашей страны, являющийся надежной опорой государства, важнейшим звеном правоохранительной системы. Каждый день сотрудники прокуратуры противодействуют преступности и коррупции, обеспечивают соблюдение прав и свобод граждан, а также стабильность их взаимоотношений в обществе», - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте города.

Елена Полонская выразила благодарность всем сотрудникам прокуратуры за работу и ответственный подход к решению стоящих перед ними задач. «Уверена, что ваш профессионализм, активная гражданская позиция, безупречная репутация и дальше будут залогом укрепления правопорядка. Желаю крепкого здоровья, новых успехов в работе, счастья и благополучия», - подчеркнула глава Пскова.