Мягкая морозная погода ожидает жителей Псковской области на Крещение 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове 19 января 2020 года. Фото Вадима Боченкова.
«Погода в январе будет неустойчивой: волны похолодания будут сменяться волнами относительно теплой, но морозной погоды, - отметила она. - И как раз крещенский день, по предварительному прогнозу, выпадает не самым холодным. Ночные температуры: -3...-8, в отдельных районах до -10...-12. Дневные температуры: 0...-5, -1...-4. Ветер южный, юго-западный. Возможен небольшой снег».
Тала Нещадимова подчеркнула, что это очень комфортная погода и для тех, кто собирается окунаться в прорубь, и для тех, кто не будет этого делать. «Мягкая, но морозная погода. Весь январь должен пройти под знаком минус», - добавила она.