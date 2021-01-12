Общество

Мягкая морозная погода ожидает жителей Псковской области на Крещение

Мягкая морозная погода ожидает жителей Псковской области на Крещение 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове 19 января 2020 года. Фото Вадима Боченкова.

«Погода в январе будет неустойчивой: волны похолодания будут сменяться волнами относительно теплой, но морозной погоды, - отметила она. - И как раз крещенский день, по предварительному прогнозу, выпадает не самым холодным. Ночные температуры: -3...-8, в отдельных районах до -10...-12. Дневные температуры: 0...-5, -1...-4. Ветер южный, юго-западный. Возможен небольшой снег».

Тала Нещадимова подчеркнула, что это очень комфортная погода и для тех, кто собирается окунаться в прорубь, и для тех, кто не будет этого делать. «Мягкая, но морозная погода. Весь январь должен пройти под знаком минус», - добавила она.