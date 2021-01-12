Общество

Юлию Семенову назначили судьей Арбитражного суда Псковской области

Юлию Семенову назначили судьей Арбитражного суда Псковской области в соответствии с указом президента России №4 от 2 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

12 января на общем собрании судей Юлия Семенова принесла присягу. Исполняющий полномочия председателя суда Алексей Коновалов поздравил ее с назначением на должность и пожелал успехов в работе.

Юлия Семенова в 2008 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности «юриспруденция». С 2009 года она работала в Арбитражном суде Псковской области в должностях: специалист 1 разряда, секретарь судебного заседания, помощник судьи, помощник председателя суда, руководитель секретариата председателя суда.