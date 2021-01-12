Общество

Сотрудников ППС не хватает псковской полиции

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел соискатели должны иметь образование не ниже среднего общего.

Заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Также возможно получить бесплатное высшее образование в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах России.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).