Общество

О новогодних елках вековой давности рассказали псковичам в госархиве

Что писали о новогодних елках и рождественских подарках газеты вековой давности, рассказал Государственный архив Псковской области. Об этом сообщается на официальной странице архива в соцсети «ВКонтакте».

«Псковские епархиальные ведомости» №1 от 1-15 января 1910 года сообщали, что на рождественских праздниках елки были устроены в 11 Псковоградских церковно-приходских школах: Образцовых при духовной семинарии и епархиальном женском училище, Никитской, Алексеевской, Бутырской, Варлаамовской, Георгиевской, Дмитриевской, Космо-Дамиановской, Покровской и Образской.

«В школах Варлаамовской, Покровской и частью в Образской елки были устроены на средства попечителей школ, в Космо-Даминановской школе на средства церковно-приходского попечительства, а в школах Алексеевской, Бутырской, Георгиевской, Никитской и Димитриевской главным образом на средства Его Высокопреосвященства, который пожертвовал на устройство елок 100 рублей. Более блестяще были украшены елки в школах Покровской и Варлаамовской. Попечители школ — Варлаамовской И. А. Сафьянщиков и Покровской Л. Л. Лапин — ежегодно жертвуют довольно крупные денежные суммы на устройство елок, а в текущем учебном году предложили учительницам не стесняться в расходовании средств на украшение елок и на подарки учащимся детям», - говорится в заметке.