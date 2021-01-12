Общество

Глава СКР заинтересовался комментариями в соцсетях

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, на совещании обсуждались вопросы полноты и своевременности мер реагирования следственных органов на размещение в социальных сетях отзывов о результатах следственной работы. Мнение граждан Александр Бастрыкин назвал показателем ее качества.

Руководители отдельных следственных управлений, в чей адрес чаще всего звучат критические отзывы, доложили о работе в указанном направлении. Председатель СКР указал им на необходимость реагировать на комментарии в соцсетях и вести разъяснительную работу, а также порекомендовал чаще практиковать личные приемы. Он подчеркнул, что комментарии людей не должны оставаться без внимания следственных органов, а на заданные вопросы должны быть даны своевременные ответы.