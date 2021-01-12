Общество

Почти 14 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области

В Псковской области за сутки коронавирус обнаружен у 199 человек. Всего в регионе подтверждено 26 тысяч 483 случая COVID-19, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За весь период пандемии в регионе от коронавируса вылечились 13 тысяч 981 человек. «Сегодня количество выздоровевших (+241) снова значительно превысило число заболевших (+199). Динамика распространения коронавируса снизилась, но опасность не ушла. Берегите себя!» - обратился к жителям региона Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области сделали 227 тысяч 265 тестов на коронавирус, в том числе 1 тысячу 685 исследований провели за прошедшие сутки.