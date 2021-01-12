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Общество

Названы симптомы «британского» штамма коронавируса у детей

13.01.2021 08:01|ПсковКомментариев: 0

«Британский» штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов, сообщает Express со ссылкой на экспертов.

Больше половины зараженных детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. По данным специалистов, у младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача. Также многие дети, у которых был выявлен британский штамм коронавируса, жаловались на головную боль. При это одновременно они могут испытывать боль в животе. Температура выше 37 градусов встречается почти у половины зараженных детей. Также на наличие инфекции в организме может указывать больное горло. Кроме того, около 35 процентов младенцев до года страдают от потери аппетита.

Ранее старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала об опасности британского штамма коронавируса. По ее словам, новая мутация коронавируса более заразна для детей и подростков до 19 лет, так как с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе, пишет «Лента.ru».

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным.

Теги: #дети #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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