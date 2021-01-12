Общество

Каждый четвертый житель России собирается отметить старый Новый год

Старый Новый год собирается отметить каждый четвертый россиянин, однако похоже, традиция уходит в прошлое: за 9 лет число празднующих снизилось в 1,7 раза, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Отметить старый Новый год хотят 26% россиян. Судя по комментариям респондентов, чаще всего планируется небольшое чаепитие в семейном кругу. Больше всего тех, кто будет праздновать, - среди россиян старше 45 лет (32%).

59% респондентов не собираются отмечать старый Новый год: «Пережиток прошлого»; «Я про него даже забыла».

Судя по результатам аналогичных исследований, традиция отмечать старый Новый год теряет популярность. Чаще всего праздновали эту дату в 2012 году (46%). Сегодня же число тех, кто будет отмечать неофициальный праздник, минимально - 26%.