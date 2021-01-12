Общество

Машина Tesla обнаружила на кладбище несуществующего человека

Машина Tesla с функцией автопилота обнаружила несуществующего человека на кладбище. По информации «Гаазеты», об этом рассказал в Twitter пользователь Ovidiu Maciuc.

На опубликованном видео бортовой компьютер показывает стоящий рядом с машиной силуэт. После этого система показала, как человек пошел в противоположную от автомобиля сторону и исчез. Водитель заявляет, что был на кладбище в одиночестве и показывает это на видео.

Комментаторы предположили, что технологии наконец научились взаимодействовать с потустороннем миром. Они посоветовали автору вернуться на кладбище, чтобы еще раз встретиться с призраком.

Компания Tesla информацию не комментировала.