Александр Котов поздравил журналистов региона с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил ветеранов и сотрудников средств массовой информации региона с Днем российской печати. Текст опубликован на сайте областного Собрания.
Он пожелал псковским средствам массовой информации процветания и профессиональных высот, дружной команды, роста читательской аудитории. «Здоровья и благополучия всем работникам СМИ! И пусть в актуальной информационной повестке будет как можно больше позитивных новостей!» - сказал председатель регионального парламента.