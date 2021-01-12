Общество

Александр Котов поздравил журналистов региона с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил ветеранов и сотрудников средств массовой информации региона с Днем российской печати. Текст опубликован на сайте областного Собрания.

«Современный мир перенасыщен информацией. В условиях стремительного развития цифровых технологий и всеобщей информатизации удержать внимание читателей, и что ещё важнее, завоевать их доверие становится всё труднее и труднее. Информационное пространство стало конкурентной средой, но вне конкуренции, независимо от времени, остаются порядочность и высокий уровень профессионального мастерства. Интерес читателей вызывают непредвзятое освещение событий, конструктивная критика, аналитическое осмысление общественных процессов», - отметил Александр Котов.

Он пожелал псковским средствам массовой информации процветания и профессиональных высот, дружной команды, роста читательской аудитории. «Здоровья и благополучия всем работникам СМИ! И пусть в актуальной информационной повестке будет как можно больше позитивных новостей!» - сказал председатель регионального парламента.