Общество

Губернатор поздравил псковских журналистов с Днем печати

Губернатор Псковской области поздравил журналистов, сотрудников полиграфических предприятий и издательств с Днем российской печати. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Каждый из вас вносит большой вклад в оперативное предоставление людям актуальной информации о событиях в нашей области и стране, формирует общественное мнение, способствует развитию диалога между властью и обществом», - сказал глава региона и заметил, что сегодня многие издания переходят на интернет-площадки.

Михаил Ведерников поблагодарил всех работников печатной журналистики за труд, искреннее неравнодушие и преданность своей профессии. «Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, профессиональных успехов и новых творческих побед!» - заключил он.