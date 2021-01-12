Общество

Пьяные прогулки, ватрушки и погоня за автобусом подорвали здоровье псковичей на каникулах

Почти 700 взрослых жителей Пскова обратились в травмпункт приемного отделения областной клинической больницы на новогодних выходных. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заведующий травмпунктом Вадим Букша.

145 человек из указанного числа получили травмы в состоянии алкогольного опьянения, уточнил Вадим Букша. При этом более 30 человек госпитализировали в стационар.

Кроме того, по 5-6 взрослых ежедневно обращались в травмпункт на праздниках, получив травмы при катании на ватрушках. «7 и 8 января их было очень много. Так, 8 января обратились 20 человек. Половина из них в алкогольном опьянении», - рассказал Вадим Букша.

Основная масса обращений в новогодние выходные была связана с ушибами и растяжениями связок, отметил врач. «Возрастает доля более тяжелых травм в эти дни - переломы и вывихи», - сообщил Вадим Букша и добавил, что также фиксируются черепно-мозговые травмы.

Также очень часто обращаются пожилые люди, которые бежали за автобусом, а затем поскользнулись и упали, или наоборот, упали при выходе из автобуса, добавил врач.

Чтобы избежать травм, Вадим Букша рекомендовал не кататься на ватрушках, обходить гололед, а также уделять внимание обуви, которая должна быть с протектором.

Заведующий травмпунктом приемного отделения областной больницы призвал владельцев магазинов в Пскове убирать лед и снег перед входом в торговые объекты. «Там где убирают, больших проблем не будет», - заключил он.