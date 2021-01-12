Общество

Замерзающих лебедей отлавливают под Псковом

Отлов замерзающих лебедей на реке Великой начнут под Псковом 13 января в 13.00.

Фото: ПРОО «Зоозащита», социальная сеть «ВКонтакте»

К одному из населенных пунктов вблизи областного центра прибилась семья из трех лебедей. Вчера самого слабого птенца волонтерам удалось отловить, пишет «МК в Пскове».

«Сегодня планируем отлов остальных, самка тоже уже слабовата, - рассказали зоозащитники. - Но два дня назад к ним прибились еще два птенца. И теперь ловить надо четверых, иначе птенцы одни пропадут».

После отлова птиц отправят на зимовку к опытному человеку.