Общество

Подарки получили воспитанники псковского центра временной изоляции

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» транспортные полицейские вместе с представителями Общественного совета побывали в псковском Центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, воспитанники сначала с осторожностью отнеслись к визиту стражей магистралей, но потом, вдохновленные праздничным настроением и интересным сценарием праздника, «оттаяли».

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Наталья Васильева и старший юрисконсульт правового направления старший лейтенант внутренней службы Артем Тулинцев поздравили ребят с новогодними праздниками, провели с ними уроки правовой грамотности и профилактические беседы, вручив им красочные памятки. Также дети получили сладкие подарки от сказочных персонажей.

В завершение встречи воспитанники пообещали Деду Морозу быть законопослушными и не совершать правонарушений в новом году.