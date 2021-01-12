Общество

Рециркуляторы - чистый воздух как необходимость

Проводя большую часть жизни в разных помещениях, чаще всего мы дышим очень грязным воздухом. В любом доме или офисе мельчайшие частицы грязи проникают в мебель, напольные и потолочные покрытия, и даже в стены. Микробы, пыль, вирусы, дым – все это становится врагом №1 для человека. Выходит так, что гораздо безопаснее находиться человеку вне собственного дома.

Микробы и вирусы способны передвигаться по воздуху при помощи частичек пыли. Чистящие и моющие средства не способны убрать всю пыль в помещении, они справляются только с ее видимой частью, рассказали Псковской Ленте Новостей в интернет-агентстве «ДримТрейд».

Помимо этого, в домашней пыли может обитать микроскопический пылевой клещ, который способен вызвать аллергическую реакцию у человека. Он питается частичками отмершей кожи и присутствует в основном в тех местах, где человек проводит большое количество времени.

Стены квартир накапливают в себе не только пыль, но и ядовитые вещества, которые выделяет бытовая химия. Домашняя грязь может проявляться в виде грибков, плесени и бактерий. Все это прекрасно чувствует себя рядом с человеком, но в то же время наносит сильный удар по иммунитету человека.

Большинство случаев заражения вирусной инфекцией происходит внутри помещения, так как в нем отсутствует циркуляция воздуха. В открытом пространстве отсутствуют условия для размножения микробов и вирусов.

Большинство вентиляций в домах сконструированы так, что воздух не очищается, а ходит по кругу в помещении. То есть мы дышим одним и тем же загрязненным воздухом. Если хотите разорвать этот порочный круг, то стоит задуматься о приобретении специального оборудования, которое будет отвечать за очищение воздуха в доме. К таким устройствам относятся облучатели-рециркуляторы.

Они разработаны для обеззараживания воздуха в медицинских организациях и в домашних условиях.

Каждое устройство рассчитано на определенную площадь помещения, поэтому выбирать их следует исходя из характеристик комнаты. Все оборудование ионизирует воздух, что обеспечивает безопасное нахождение в помещении. Рециркуляторы являются гипоаллергенными, использовать их можно даже аллергикам.

Помимо борьбы с микробами и вирусами, облучатели снижают уровень возникновения пыли, следовательно, пылевой клещ будет не страшен. При выборе оборудования следует внимательно ознакомиться с техническими характеристиками по его эксплуатации, некоторые модели разработаны специально для использования в медицинских организациях. Завод «ЛенСтрой» предлагает широкий ассортимент очистителей воздуха по приятной цене. Качественные изделия от этого производителя прослужат долгие годы.