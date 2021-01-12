Общество

В детской поликлинике Великих Лук обновляют мебель и оборудование

Активисты волонтерского центра «Единой России» продолжают помогать сотрудникам детской поликлиники Великих Лук. В медицинском учреждении проведен капитальный ремонт, и в настоящее время обновляются мебель и оборудование. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, волонтеры помогли медикам с разгрузкой, переносом и установкой новой мебели.

«Неприметная на первый взгляд работа имеет большое значение для комфорта пациентов, прежде всего, мам с маленькими детьми. Да и условия работы самого медперсонала тоже меняются», - отметили сотрудники поликлиники.

«Спортсмены уже не первый раз помогают сотрудникам детской поликлиники, и, когда медики попросили помочь в переносе мебели, ребята охотно откликнулись на эту просьбу. Взаимовыручка и желание быть полезным – главный критерий современной молодежи, - рассказал активист волонтерского центра, генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров.

Ранее волонтеры Андрей Витков и Владимир Владимиров вместе с членами клуба «Отчество – Псковская область» уже помогали городской поликлинике с разгрузкой, переносом большой партии новой мебели для оснащения кабинетов первого этажа, а также с установкой стеллажей и картотеки с медицинской документацией в новом помещении регистратуры.