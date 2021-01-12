Общество

«Тюремный» магазин в Островском районе завысил цены на сахар и сгущенку

Жалоба на завышенные цены на продукты питания в магазине, находящемся на территории исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области в поселке Крюки Островского района, поступила в Псковское УФАС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По словам заявителя, стоимость килограмма сахарного песка составляет около 70 рублей, сгущенного молока – 200 рублей.

Кроме того, сотрудники управления продолжают принимать жалобы, поступающие от жителей Пскова и Псковской области на «горячую линию», в ежедневном режиме продолжается мониторинг цен на сахар-песок, подсолнечное масло и другие социально значимые продукты. Ведомство взаимодействует с торговыми сетями, оптовыми организациями и производственными предприятиями, отслеживает цепочки поставок. В случае выявления нарушений будут осуществляться внеплановые проверки.

«На "горячую линию", которая работает в управлении с 18 декабря 2020 года, практически ежедневно поступают звонки с просьбой проверить обоснованность цены то на сахар, то на муку, то на хлеб. Мы внимательно рассматриваем каждое обращение, подробно разъясняем жителям, на какие продукты распространяется соглашение, а на какие нет, связываемся с торговыми сетями, запрашиваем закупочные цены, самостоятельно проводим мониторинг цен. Обязательно проверим и жалобу на завышенные в два-три раза цены в магазине на территории исправительной колонии в Крюках. В случае нарушения антимонопольного законодательства, выявления сговора, будут приниматься меры антимонопольного реагирования», - сообщила Ольга Милонаец.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения предполагают предельные цены на масло (российского производства, рафинированное, без примесей других масел) в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар - 36 и 46 рублей за кг соответственно. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

Телефон «горячей линии» - 62-65-88.