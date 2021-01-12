Общество

«Иль де Ботэ» заплатит крупный штраф за распространение смс-рекламы

Арбитражный суд Псковской области оставил в силе постановление Псковского УФАС в отношении АО «Иль де Ботэ», предполагающее штраф в размере 101 000 рублей за распространение смс-рекламы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Псковское УФАС рассматривало жалобу на поступление рекламного смс-сообщения от имени компании «Иль де Ботэ». Владелец телефонного номера, на который пришла реклама, пояснил, что своего согласия на получение информации от данного магазина косметики и парфюмерии он не давал.

В ведомстве пояснили, что распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В свою очередь компания «Иль де Ботэ» пояснила, что данный номер телефона был указан клиентом компании при заполнении анкеты во время получения дисконтной карты. Однако анкета была оформлена совсем на другого человека. Более того, в управление предоставили две копии анкеты – одна от оператора связи, полученная компанией по запросу от «Иль де Ботэ», а другая - непосредственно от магазина парфюмерии и косметики, при этом анкеты отличались друг от друга почерком, видом подписи «клиента».

Оператор связи предоставил документы, подтверждающие, что данный номер телефона никогда прежде не принадлежал клиенту «Иль де Ботэ», заполнившему анкету.

«Если магазин планировал проводить рекламные смс-кампании, нужно было заранее продумать механику подтверждения персональных данных, которые оставляют клиенты в регистрационных анкетах. Например, через смс-код или подтверждение через e-mail или каким-либо еще другим способом. Закон говорит четко: реклама, распространенная посредством смс или звонков должна осуществляться при наличии согласия абонента, и нужно его получить, чтобы не платить штрафы», - сказала Ольга Милонаец.

По результатам рассмотрения дела суд оставил решение антимонопольного органа без изменений.