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Профсоюзы Псковской, Смоленской и Витебской областей заключили соглашение о сотрудничестве в 2021 году

Профсоюзы Псковской, Смоленской области и Витебской области Республики Беларусь заключили Соглашение о сотрудничестве в 2021 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подписание документа состоялось 13 января в Псковском облсовпрофе.

Подписи под документом поставили председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Смоленского областного объединения организаций профсоюзов Евгений Максименко. Представители витебских профсоюзов участвовали в мероприятии дистанционно в связи с ограничениями по коронавирусу.

Как пояснил журналистам Евгений Максименко, смоленское и витебское профсоюзные объединения сотрудничают с 1991 года, в 1998 году к ним присоединились профсоюзы Псковской области. В предыдущие годы стороны активно сотрудничали в рамках совместных мероприятий профсоюзной тематики, а также осуществляли культурный и спортивный обмен. Многое профсоюзы Смоленской и Псковской области позаимствовали от своих белорусских коллег, «поскольку у них другое понимание, другое законодательство и другие подходы».

Между тем Игорь Иванов подчеркнул, что коронавирус никак не повлиял на сотрудничество, несмотря на то, что взаимодействие велось в дистанционном формате. «Наоборот, мы даже стали ближе друг к другу, - подчеркнул он. - Более того, в скором времени соглашение станет четырехсторонним: сегодня принято решение, что в нашу международную профсоюзную работу гармонично впишется Новгородская область».

В рамках сегодняшней встречи стороны обсуждали основные направления дальнейшего взаимодействия, в том числе совместные действия в рамках борьбы с коронавирусом. Отдельно обсуждалась деятельность областных трехсторонних комиссий. «В 2020 году эта работа в Псковской области была перезагружена. Заседание прошло под руководством губернатора Михаила Ведерникова, определен вектор работы, многие вопросы удалось решить», - заметил председатель облсовпрофа.

Игорь Иванов также подчеркнул важность совместных мероприятий в рамках заключенного соглашения, поскольку они позволяют обмениваться опытом. «Например, в Новгородской области в соглашении Трехсторонней комиссии прописана задача — способствовать созданию профсоюзных первичек во всех организациях, независимо от форм собственности. В нашем региональном соглашении такого нет. Думаю, мы выйдем с соответствующим ходатайством и доработаем соглашение. Членскую базу надо увеличивать», - отметил председатель Псковского облсовпрофа. Также, по его мнению, псковскому региону пора задуматься о принятии закона о социальном партнерстве — в Новгородской области он есть.

Председатель Новгородской областной федерации профсоюзов Василий Федосов отметил важность развития инновационных форм сотрудничества в условиях коронавируса, а также активного общения с молодежью. В свою очередь Игорь Иванов напомнил, что в Псковской области, начиная с 2020 года, проводится форум работающей молодежи, и предложил новгородским коллегам присоединиться к участию в нем.

Между тем Евгений Максименко обозначил проблему занятости молодежи, которая сейчас наблюдается в РФ. «В России число вакансий, в том числе для молодежи, сократилось на 20-43% в зависимости от региона. Эта проблема связана не только с коронавирусом, но и с повышением пенсионного возраста. Профсоюзы предупреждали, что это приведет к напряжению на рынке труда», - заметил он и выразил надежду, что подписанный президентом Путиным закон о молодежи предоставит более широкие права для профсоюзных молодежных движений.

Евгений Максименко также напомнил, что ФНПР объявила 2021 года Годом организационного и кадрового укрепления профсоюзов. «Это означает, что все членские организации должны стать еще более сплоченными: каждый профсоюз каждого региона будет укреплять ФНПР организационно и кадрово. Это очень важно для нас», - подчеркнул он.

Игорь Иванов констатировал, что псковские профсоюзы уже движутся по этому пути. «Мы открыты, никаких проверок не боимся. ФНПР нас поддерживает и помогает. Поэтому нам видится, что мы движемся по пути кадрового и организационного укрепления ФНПР», - заключил председатель облсовпрофа.