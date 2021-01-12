Общество

День профсоюзного работника планируют учредить в Псковской области

День профсоюзного работника планируют учредить в Псковской области. С соответствующим ходатайством собирается выступить председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«У Новгородской области есть хороший опыт, он касается праздничных дат регионального значения. В регионе учрежден День профсоюзного работника. Считаю, этот опыт нам надо перенимать», - сообщил он журналистам.

«Мы ничуть не хуже, и я буду обращаться к губернатору Михаилу Ведерникову с инициативой, чтобы закрепить День профсоюзного работника Псковской области 30 октября», - подчеркнул Игорь Иванов.

Напомним, в этот день в 1948 году состоялась I областная межсоюзная конференция профсоюзов, решением которой был образован Псковский областной совет профсоюзов.