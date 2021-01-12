Общество

Цепные мосты в Острове освободили от снега и наледи

Цепные мосты в Острове, а также ступеньки лестниц, освободили от снега и наледи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Во время обильных новогодних снегопадов в социальных сетях появились посты и комментарии жителей Острова о необходимости своевременной уборки снега с настила цепных мостов через реку Великую. Также островичи обращали внимание на образовавшуюся наледь на лестничных маршах, ведущих к цепным мостам.

По информации комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района, в настоящее время работы по уборке мостов и ступенек от снега и наледи выполнены.

Содержанием парков, скверов, тротуаров и мостов на территории городского поселения «Остров» занимается МУП «ПЖРЭУ», добавили в администрации.