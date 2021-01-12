Общество

«Ночлежку» для бездомных собираются открыть в Пскове

«Ночлежку» для людей, оставшихся без жилья, собираются открыть в Пскове. Сбор средств объявлен в социальной сети «Фейсбук». Как сообщил координатор проекта помощи бездомным в службе помощи «Белый цветок» Алексей Павлов, создать заведение планируется в помещении на улице Труда, 21.

«Оно совсем без ремонта. 90 кв. м. Мы хотим сделать там социально-реабилитационный центр для людей, оказавшихся без жилья, на улице. Чтобы им было где переночевать, помыться, не только поужинать, но и позавтракать, выстирать свои вещи. С ними будут встречаться врач, психолог, юрист», - рассказал он.

Также планируется наладить работу социального работника, который будет курировать постояльцев «ночлежки», помогать им трудоустраиваться, восстанавливать документы. По словам Алексея Павлова, 60% людей, оставшихся без жилья, возвращаются к нормальной жизни.

«Хочется и в нашем городе наладить эту работу, чтобы людям было, куда идти. Никто не знает, что именно нас ждет впереди. И вот сейчас перед нами встает задача номер один - ремонт. Денег и усилий, как вы понимаете, нужно много. Мы будем очень благодарны за любую помощь в нашем деле. Страшно начинать, но дорогу осилит идущий», - подчеркнул Алексей Павлов. На данный момент, по его словам, нужна финансовая помощь и оборудование.

По вопросам оказания помощи можно обращаться по телефону 8-911-365-15-35.