Общество

Николай Козловский поздравил великолукские СМИ с Днем российской печати

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил работников средств массовой информации муниципалитета с Днем российской печати, который отмечается сегодня, 13 января.

«Уважаемые работники печати и средств массовой информации города Великие Луки! Сердечно поздравляю вас с Днем российской печати! Благодаря вашей работе мы находимся в курсе событий социальной, политической и культурной жизни нашего города»,- говорится в его поздравлении, распространенном в соцсетях.

Николай Козловский пожелал сотрудникам СМИ успешного воплощения в жизнь проектов и планов, новых творческих идей, интересных публикаций и увеличения читательской аудитории. «Крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего настроения»,- добавил он.